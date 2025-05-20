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Украинского бодибилдера дисквалифицировали за российскую музыку

Бодибилдера из Днепра дисквалифицировали за российскую музыку
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бодибилдера из Днепра, который выступал под российскую музыку, дисквалифицировали с чемпионата, который проходил во Львове, передает Telegram-канал «Политика страны».

О дисквалификации спортсмена объявили организаторы. Они отметили, что теперь будут проверять музыку участников соревнований заранее.

13 мая двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко высказался против участия российских атлетов на этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию, который проходил в Париже с 2 по 4 мая.

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не «нейтралы». Это не те люди, которые представляют спорт ради спорта», — сказал Остапченко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее на Украине потребовали отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток.

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