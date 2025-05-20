Опубликованы предполагаемые фото задержанного полицией российского игрока «Вашингтона»

Появились предполагаемые фото задержанного полицией защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, передает «Чемпионат».

Алексеев был задержан в США в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что он принимал участие в драке около бара. При задержании полицейским пришлось применить перцовый баллончик.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Полицейских вызвал свидетель, который сообщил о драке около одного из заведений.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. «Каролина» сыграет в полуфинальной серии с «Флоридой». Серия до четырех побед начнется 21 мая.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», обыгравшая в финале «Эдмонтон» со счетом 4:3.

Ранее Александр Овечкин был замечен в казино.