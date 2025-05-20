Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был замечен в казино, передает RMNB.

Также с Овечкиными были несколько хоккеистов «Вашингтона».

«Вся его секция была огорожена, было много охраны. Я обналичил деньги и крикнул: «CAPS!» Никакой реакции, но охране это не понравилось. Насколько я мог видеть, они не играли по-крупному», — говорится в статье.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в России оценили шансы Овечкина продолжить карьеру в НХЛ.