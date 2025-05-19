В сборной России оставили пожелание Акинфееву

Тренер сборной России по футболу Виталий Кафанов в интервью Legalbet заявил, что хотел бы увидеть тысячный матч в карьере голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

По его словам, 39-летний вратарь ЦСКА способен провести на высшем уровне еще несколько лет.

«Тысяча матчей в карьере Акинфеева? Почему нет? Посмотрите, сколько вратарей играет до 42-45 лет. Я бы хотел, чтобы Игорь дошел до этого достижения и провел тысячу матчей в карьере», — заявил Кафанов.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

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