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Названо условие, при котором ЦСКА победит «Локомотив»

Экс-вратарь Новиков: ЦСКА должен сыграть с «Локо» так же, как весь второй круг
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Александр Вильф/РИА Новости

Для победы над московским «Локомотивом» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичному ЦСКА необходимо сыграть на том же уровне, на котором команда проводит весь второй круг. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший вратарь красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«ЦСКА борется за призовое место, команда провела второй круг на очень хорошем уровне. И если будут так играть и сегодня, то добьются удовлетворительного результата», — считает Новиков.

ЦСКА после 28-ми туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков и на балл отставая от «Динамо», которое свой матч 29-го тура уже сыграло. После зимней паузы армейцы не потерпели в чемпионате ни одного поражения. В минувшем туре они одержали победу над лидером первенства «Краснодаром» со счетом 1:0.

В свою очередь, «Локомотив» идет на шестой строчке и уже лишился математических шансов побороться за медали. В активе «железнодорожников» 49 баллов.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в понедельник, 19 мая. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали, когда российских футболистов могут вернуть на международные турниры.

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