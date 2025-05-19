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Экс-футболист «Челси» рассказал, понравилась ли ему Москва

Экс-футболист «Челси» Дрогба: Москва очень красивая
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба, который принял участие в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005, заявил, что ему понравилась Москва, передает РИА Новости.

«Жизнь везде дорогая, поверьте. Но стоит отметить, что Москва очень красивая. В каждом углу есть монумент или памятник. Это культурно-исторический город», — сказал Дрогба.

Команда ветеранов ЦСКА крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1. Хет-трик в составе армейской команды оформил бразилец Вагнер Лав, еще по одному голу на свой счет записали Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный мяч за сборную европейских клубов забил Дидье Дрогба.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, одержав победу над португальским «Спортингом».

Ранее сообщалось о том, что легенда ЦСКА готов вернуться в клуб.

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