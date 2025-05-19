Экс-футболист «Челси» рассказал, понравилась ли ему Москва

Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба, который принял участие в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005, заявил, что ему понравилась Москва, передает РИА Новости.

«Жизнь везде дорогая, поверьте. Но стоит отметить, что Москва очень красивая. В каждом углу есть монумент или памятник. Это культурно-исторический город», — сказал Дрогба.

Команда ветеранов ЦСКА крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1. Хет-трик в составе армейской команды оформил бразилец Вагнер Лав, еще по одному голу на свой счет записали Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный мяч за сборную европейских клубов забил Дидье Дрогба.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, одержав победу над португальским «Спортингом».

Ранее сообщалось о том, что легенда ЦСКА готов вернуться в клуб.