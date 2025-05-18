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«Уже завтра могу выйти на матч»: легенда ЦСКА готов вернуться в клуб

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав хочет подписать контракт с командой
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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший бразильский нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав признался, что был бы счастлив снова вернуться в команду и подписать контракт. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч», — заявил он.

ЦСКА сражается за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе команды 55 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. Армейцы после 28 сыгранных матчей уступают один балл московскому «Динамо», которое уже сыграло матч 29-го тура РПЛ. ЦСКА в матче 29-го тура сразится со столичным «Локомотивом», игра состоится на стадионе «железнодорожников» 19 мая, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Вагнер Лав играл за армейский клуб с 2004 по 2012 год, а также присоединился к команде в 2013 году. 40-летний футболист выступает до сих пор, сейчас он играет за бразильский клуб «Аваи». 18 мая он сыграл за сборную ветеранов ЦСКА в гала-матче, который был посвящен победе команды в Кубке УЕФА, и оформил хет-трик.

Ранее Вагнер Лав назвал самую большую сумму, которую он тратил за ночь в Москве.

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