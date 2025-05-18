«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на выезде обыграл самарские »Крылья Советов».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте матча Владислав Шитов забил мяч в собственные ворота, а на 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти.

На 10-й минуте был удален игрок самарцев Гленн Бейл. В начале второго тайма поле за вторую желтую карточку покинул футболист «Крыльев» Фернандо Костанца.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 54 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 30 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Спартак» сделал заявление из-за травмы одного из защитников.