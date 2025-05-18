Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос о возможном уходе Овечкина из НХЛ

Игрок «Вашингтона» Уилсон: я уверен, что Овечкин будет продолжать радовать нас

Хоккеист клуба «Вашингтон» Том Уилсон выразил уверенность в том, что Александр Овечкин не покинет клуб. Его слова передает журналист Сэмми Сильбер в соцсетях.

«Ни на секунду не допускаю мысли, что когда-нибудь будет день без Ови в «Кэпиталз». Он такой потрясающий лидер. Я уверен, что он будет продолжать радовать нас», — сказал Уилсон.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:3 в пятом матче серии второго раунда плей-офф. «Кэпиталз» уступили в серии (1-4) и вылетели из Кубка Стэнли.

Накануне журналист Том Гулитти рассказал, что Овечкин еще не знает, станет ли следующий сезон последним для него в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» пояснил, что еще не задумывался над этим, но планирует сделать все, что в его силах, чтобы выступить достойно в следующем сезоне.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин вылетел из Кубка Стэнли.