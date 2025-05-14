Олимпийский чемпион сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым

Тихонов заявил, что ФЛГР должна возглавить Вяльбе, а не Губерниев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предпочел увидеть на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, нежели комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит Odds.ru.

«Лыжами должна дальше руководить Вяльбе. Она отлично справляется на своем посту, лыжники развиваются, выглядят достойно даже в условиях отстранения. Развалить спорт в стране очень легко», — заявил Тихонов.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее сообщалось, что в Норвегии ждут шоу от борьбы Вяльбе и Губерниева.