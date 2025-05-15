Губерниев раскрыл, на что его мотивирует Загитова

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова мотивирует его взять в руки книжку. Также он заявил, что однажды наступит день, когда они будут работать вместе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Смотрю на Загитову и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Думаю, наступит день, когда мы с ней будем работать вместе», — заявил Губерниев.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова ответила на критику Губерниева в свой адрес