«Спартак» может избавиться от иностранца

Московский «Спартак» может расстаться с защитником Алексисом Дуарте в летнее трансферное окно 2025 года. Об этом пишет издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в случае продажи Дуарте клуб планирует заключить контракт с новым игроком на эту позицию.

Текущее рабочее соглашение Дуарте с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 17 поединков и отметился одной результативной передачей.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален главный тренер команды Деян Станкович.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.

Ранее «Спартак» раскритиковали из-за иностранцев.