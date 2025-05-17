Воспитанник «Барселоны» может перейти в российский клуб

Голкипер Рижской футбольной школы (РФШ) и бывший футболист национальной команды Камеруна Фабрис Ондоа может перейти в команду Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает издание 237foot.

Название клуба не раскрывается. По информации источника, у 27-летнего голкипера летом 2025 года заканчивается контракт с рижской командой, и продлевать его стороны не будут. Футболист станет свободным агентом и сможет заключить контракт с любой командой бесплатно. Кроме клуба из России Ондоа также заинтересовались в Швейцарии, однако название команды также не разглашается.

В текущем сезоне Ондоа сыграл за РФШ 24 матча во всех турнирах, в числе которых восемь игр в общем этапе Лиги Европы. На его счету 29 пропущенных мячей и семь игр, в которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный портал Transfermarkt указывает, что трансферная стоимость футболиста на сегодняшний момент составляет €500 тыс.

Ондоа является воспитанником академии Самуэля Это'О и каталонской «Барселоны». Он играл за вторую команду «Барселоны», однако так и не сумел попасть в основу.

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