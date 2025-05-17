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«Скорее всего, рак крови»: чемпионка ОИ Роднина о трудном периоде в жизни

Чемпионка ОИ Роднина вспомнила, что в молодости у нее подозревали рак крови
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Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» вспомнила о малоприятном моменте из жизни, когда в молодости у нее подозревали рак крови.

«Вы знаете, у меня пропали тромбоциты. У меня тромбоциты были практически на нуле. И тогда все врачи, специалисты, к которым мы обращались, сказали, что это, скорее всего, рак крови. Потеря абсолютно каких-то твоих физических данных, абсолютно сил не было», — поделилась Роднина.

Она также добавила, что каждый день ей проводили специальные процедуры по забору крови, чтобы выяснить, начали прибавляться тромбоциты или нет. В итоге предполагаемый диагноз не подтвердился.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее про Татьяну Тарасову предложили снять фильм.

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