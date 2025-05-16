Стали известны подробности травмы игрока «Спартака»

В пресс-службе московского «Спартака» сообщили, что полузащитник команды Руслан Литвинов сумел избежать серьезной травмы колена, которую он получил в финальном матче Пути регионов Кубка России против «Ростова». Их слова приводит РИА Новости.

«По данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава у Литвинова не поврежден. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением наших врачей», — заявили в клубе.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.