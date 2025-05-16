Экс-футболист «Спартака»: этот сезон провальный для команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда провалила текущий сезон, передает «Чемпионат».

«Для «Спартака» этот сезон провален. Концовка чемпионата все испортила — было много матчей, где красно-белые не должны были проигрывать. После зимней паузы «Спартак» совсем не тот, что был до нее», — сказал Гладилин.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее футболист «Спартака» раскритиковал судейство в игре с «Ростовом».