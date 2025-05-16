Иностранный футболист назвал футбольную столицу России

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич назвал Москву футбольной столицей России, передает Sport24.

«Футбольная столица России? Конечно, это Москва. Здесь больше команд, а это главное», — сказал Тошич.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России. Летом 2024 года Тошич провел за ЦСКА 8 минут в товарищеском матче против белградского «Партизана». В той игре сербский футболист отметился забитым мячом.

Тошич начал карьеру в клубе «Пролетер Зренянин». Также он выступал за «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол» и греческую «Ламию». По окончании сезона-2023/24 Тошич покинул греческий клуб, не продлив свой контракт. 27 сентября 2024 года объявил об окончании карьеры игрока.

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