Губернатор российского региона предложил доплачивать чиновникам за ведение соцсетей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес на рассмотрение заксобрания региона изменения в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Оренбургской области» — чиновник предлагает компенсировать коллегам расходы на ведение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также администрирование сообществ. Об этом сообщает издание «59.ru».

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие проекта не должно отразиться на бюджетах муниципалитетов и области. Размер суммы, выделяемой на эти цели, не должен превышать 0,56 оклада председателя комитета заксобрания, к которому относится депутат.

Сейчас члены регионального парламента имеют право возмещать расходы на работу общественно приемной (аренда и коммунальные услуги), транспортное обслуживание, оплата связи для себя и помощника, зарплату помощникам, командировочные, подарки при посещении общественных мероприятий и еще несколько позиций.

Ранее в Госдуме призвали создать реестр детей, появившихся на свет от доноров.