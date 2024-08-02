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Губернатор российского региона предложил доплачивать чиновникам за ведение соцсетей

Губернатор Оренбуржья предложил доплачивать чиновникам за ведение соцсетей

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес на рассмотрение заксобрания региона изменения в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Оренбургской области» — чиновник предлагает компенсировать коллегам расходы на ведение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также администрирование сообществ. Об этом сообщает издание «59.ru».

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие проекта не должно отразиться на бюджетах муниципалитетов и области. Размер суммы, выделяемой на эти цели, не должен превышать 0,56 оклада председателя комитета заксобрания, к которому относится депутат.

Сейчас члены регионального парламента имеют право возмещать расходы на работу общественно приемной (аренда и коммунальные услуги), транспортное обслуживание, оплата связи для себя и помощника, зарплату помощникам, командировочные, подарки при посещении общественных мероприятий и еще несколько позиций.

Ранее в Госдуме призвали создать реестр детей, появившихся на свет от доноров.

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