На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина слабой игры Рублева

Камельзон: Рублеву нужно было двигаться дальше, когда он был в пятерке
close
Jaimi Joy/Reuters

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон объяснил плохую игру российского теннисиста Андрея Рублева в последнее время, а также поделился мнением, чего ему не хватает. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Несколько причин. Одна из них связана с психологическим настроем, а вторая — с тем, что сейчас появилось много новых звезд в теннисе. Рублев докатился до пятерки, и ему нужно было двигаться дальше и прыгать вверх в рейтинге, но не получилось. Теперь ему нужно доказывать», — заявил Камельзон.

На данный момент Рублев занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). После победы на турнире в Дохе в феврале, семь раз подряд Рублеву не удается продвинуться дальше второго матча.

На продолжающемся турнире в Риме россиянин стартовал со второго раунда, но сразу же проиграл венгру Фабиану Марожану.

Ранее Даниил Медведев назвал трех лучших спортсменов России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами