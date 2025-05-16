Названа причина слабой игры Рублева

Камельзон: Рублеву нужно было двигаться дальше, когда он был в пятерке

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон объяснил плохую игру российского теннисиста Андрея Рублева в последнее время, а также поделился мнением, чего ему не хватает. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Несколько причин. Одна из них связана с психологическим настроем, а вторая — с тем, что сейчас появилось много новых звезд в теннисе. Рублев докатился до пятерки, и ему нужно было двигаться дальше и прыгать вверх в рейтинге, но не получилось. Теперь ему нужно доказывать», — заявил Камельзон.

На данный момент Рублев занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). После победы на турнире в Дохе в феврале, семь раз подряд Рублеву не удается продвинуться дальше второго матча.

На продолжающемся турнире в Риме россиянин стартовал со второго раунда, но сразу же проиграл венгру Фабиану Марожану.

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