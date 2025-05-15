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Известный музыкант рассказал, как помог Жиркову перейти в «Челси»

DJ Паша Кореец: говорил Жиркову, что нужно уезжать в Лондон
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Александр Вильф/РИА Новости

Известный музыкант DJ Паша Кореец (настоящее имя Павел Логинов) рассказал, что в свое время принял активное участие в переходе на тот момент полузащитника московского ЦСКА Юрия Жиркова в английский «Челси» из Лондона.

«Говорил: «Юр, надо ехать. Учитывай, что я постоянно нахожусь в Лондоне. Будем видеться с тобой, приезжать буду, тебе помогу, мои друзья тебе помогут». И так оно и случилось. Благодаря нашей дружбе и моим друзьям, англичанам и русским, Юрке помогали сильно. Многие моменты разруливали», — рассказал Логинов в интервью Legalbet.

Также он рассказал, что поначалу Жирков столкнулся с трудностями в бытовой жизни в Лондоне. Поселившись по рекомендации людей из клуба поблизости от базы «синих», он имел проблемы с выходом в интернет и хотел уехать обратно в Россию. Жизнь Жиркова на Туманном Альбионе наладилась, когда он нашел новое жилье в центре города, где раньше жил итальянский модельер Роберто Кавалли. По словам Паши Корейца, оказавшись в районе рядом с Гайд Парком, модными кафе и ресторанами, Жирков увидел другую жизнь Лондона.

Российский полузащитник выступал в составе «Челси» с 2009 по 2011 годы и принял участие в 49 матчах команды, забив один мяч и сделав девять голевых пасов.

Ранее был назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака».

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