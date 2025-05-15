Вернувшийся после дисквалификации Синнер вышел в финал турнира в Италии

Вернувшийся после дисквалификации итальянский теннисист Янник Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 4 минуты, завершилась победой итальянца с результатом 6:0, 6:1. За это время Синнер сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. В решающем матче итальянец сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истек 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее было названо увлечение Синнера помимо тенниса.