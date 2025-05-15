Бывший защитник «Спартака» объяснил, почему не забивает Угальде

Знаменитый в прошлом отечественный защитник Юрий Ковтун, выступавший за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о спаде результативности лучшего бомбардира Российской премьер-лиги Манфреда Угальде. Спартаковский форвард лидирует в турнире с 16 забитыми мячами, но лишь раз смог отличиться в весенней части чемпионата.

«Бывает, происходят такие периоды. Не знаю точно, с чем это связано. Бывает, есть уверенность и прямо прет, а бывает, что наоборот не идет. Тут все зависит и от партнеров, но не только от них. Многое идет от самого игрока. Надо находиться рядом с ним, чтобы понять, что с ним происходит. Дай бог, чтобы эта неудачная серия прервалась – еще есть две игры в чемпионате и Кубок», — считает Ковтун.

Весной Манфред Угальде смог отметиться голом только в самом первом матче «Спартака» против «Оренбурга» (2:0), открыв счет в том поединке. «Спартак» в весенней части сезона растерял шансы на чемпионский титул и за два тура до конца чемпионата находится на пятом месте турнирной таблицы.

Ранее игрока «Динамо» призвали в армию.