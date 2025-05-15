«Приличное рубилово»: знаменитый нападающий рассказал о встрече «Спартака» и «Ростова» в Кубке

Знаменитый в прошлом нападающий, Валерий Масалитин, во время своей карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Кубка России, в котором спартаковцы сыграют с «Ростовом».

«Думаю, что игра будет такая… Рубилово приличное! Не думаю, что «Ростов» просто так отдаст игру. Мы видим сейчас, какой «Спартак» фаворит! Одну игру топовую сыграл с «Зенитом», где прессинговал по всему полю, не давал шансов вообще, а потом рассыпался с командами такими, каким он вообще не должен терять очки. А он берет и проигрывает… «Спартак» и «Динамо» – вообще не поймешь, что за команды. Они могут кому угодно проиграть и кого угодно обыграть. Какая сейчас обстановка в «Спартаке», как она повлияет на эту игру? Тяжело сказать. Понятно, что, глядя на турнирную таблицу, фаворитом выглядит «Спартак». Но не факт, что это так на самом деле», считает Масалитин.

«Спартак» и «Ростов» четырежды встречались в этом сезоне. В матчах Российской премьер-лиги красно-белые дважды победили со счетом 3:0, однако в четвертьфинальном противостоянии Пути РПЛ Кубка России они проиграли ростовчанам обе встречи – 0:1 и 1:2.

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