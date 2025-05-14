На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сплав ребят из нашего двора и мастеров»: в «Зените» назвали сильнейший состав в истории

Медведев назвал «Зенит» 2008 года сильнейшим в истории клуба
close
ФК «Зенит»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что состав команды в 2008 году был самым сильным в истории. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной выходу книги о вековой истории сине-бело-голубых.

«Самым сильным составом назвал бы тот, который выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Тем более некоторые из того состава говорят, что обыграли бы нынешний состав. Это был сплав из ребят из нашего двора и мастеров международного уровня», — сказал Медведев.

«Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году — 14 мая в финале они переиграли шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0. В конце августа петербуржцы выиграли Суперкубок УЕФА, одолев английский «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку, набрав 61 балл. На одно очко в таблице отстает «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо».

После 28-го тура шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22 до 45%.

Ранее 18-летний футболист «Динамо» рассказал, кто ему больше всех помогает в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами