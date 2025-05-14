«Сплав ребят из нашего двора и мастеров»: в «Зените» назвали сильнейший состав в истории

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что состав команды в 2008 году был самым сильным в истории. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной выходу книги о вековой истории сине-бело-голубых.

«Самым сильным составом назвал бы тот, который выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Тем более некоторые из того состава говорят, что обыграли бы нынешний состав. Это был сплав из ребят из нашего двора и мастеров международного уровня», — сказал Медведев.

«Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году — 14 мая в финале они переиграли шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0. В конце августа петербуржцы выиграли Суперкубок УЕФА, одолев английский «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку, набрав 61 балл. На одно очко в таблице отстает «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо».

После 28-го тура шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22 до 45%.

Ранее 18-летний футболист «Динамо» рассказал, кто ему больше всех помогает в команде.