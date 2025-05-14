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18-летний футболист «Динамо» рассказал, кто ему больше всех помогает в команде

Полузащитник «Динамо» Александров: больше всех помогает Глебов
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РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров рассказал о том, кто помогает ему с адаптацией во взрослом футболе, особенно отметив перешедшего в стан бело-голубых зимой из «Ростова» Данила Глебова.

«Наверное, Даню Глебова могу назвать своим наставником. Он пришел в «Динамо» и сразу взялся за меня. Скажем так, взял меня за шею. Подсказывает мне и в плане игры, и в восстановлении. Поэтому те бойцовские и лидерские качества Глебова, которые все отмечают, могу только подтвердить», — приводит слова 18-летнего полузащитника Legalbet.

Юный футболист рассказал также, что в «Динамо» в целом царит дружелюбная атмосфера, где все помогают друг другу.

Александров дебютировал в первой команде «Динамо» в текущем сезоне и провел восемь матчей за основную команду, не отметившись результативными действиями.

Пришедший зимой Глебов успел провести за бело-голубых десять матчей, отметившись в них голевой передачей и голом, который он забил в последней на данный момент встрече против московского «Спартака», также раньше интересовавшегося этим игроком.

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