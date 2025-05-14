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Чалов оценил свой первый год в ПАОКе

Чалов подвел итоги своего первого сезона в греческом ПАОКе
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FC PAOK

Российский нападающий греческого футбольного клуба ПАОК Федор Чалов в своих социальных сетях оценил свой первый сезон в команде.

«Закончился мой первый сезон в ПАОКе, и в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто следил и поддерживал несмотря ни на что. Обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше!» — написал россиянин.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

В текущем сезоне Чалов забил пять мячей и сделал семь результативных передач в 40 матчах за греческий коллектив. ПАОК занял третье место в завершившемся чемпионате, набрав 58 очков в 32 играх — в борьбе за вторую строчку коллектив проиграл один балл «Панатинаикосу». С большим отрывом чемпионом Греции стал «Олимпиакос»: у них 75 очков.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Чалова оценивается в €9 млн.

Ранее сообщалось, что бразильский игрок «Зенита» покинул Россию.

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