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ПАОК вылетел из ЛЧ в дебютном матче Чалова

ПАОК вылетел из Лиги Чемпионов в дебютном матче Чалова

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EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

Греческий футбольный клуб ПАОК не смог выйти в финал квалификационного турнира Лиги чемпионов. В матче 1/2 финала команда уступила шведскому «Мальме» со счетом 5:6 по сумме двух игр.

ПАОК был близок к выходу в следующий раунд, однако пропустил гол на последних секундах ответной встречи. В дополнительное время шведы забили еще один мяч и отправились дальше.

Этот матч стал дебютным для российского нападающего Федора Чалова, который появился на поле на 73-й минуте — в это же время был заменен другой представитель России Магомед Оздоев.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее тренер дал прогноз на дебютный матч Чалова за ПАОК.

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