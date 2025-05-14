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Австралийский боец UFC заявил, что нокаутирует Махачева

Маддалена: я смогу попасть многими ударами и вырубить Махачева
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Global Look Press

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что может нокаутировать россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал в интервью Ариэлю Хельвани на его YouTube-канале.

«Думаю, он как и остальные будет меня недооценивать. Мне это нравится, но на самом деле неважно, что он думает. Я смогу его вырубить. Не думаю, что Ислам — очень хороший ударник. Думаю, смогу попасть многими ударами и нокаутировать его», — заявил Маддалена.

Маддалена победил американца Белала Мухаммада в главном бою турнира UFC 315. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, которым владел Мухаммад. Для него этот бой стал первой защитой, однако пояс он потерял, новым чемпионом в этой весовой категории стал Маддалена.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал бой Маддалены и Махачева за пояс в полусреднем весе. Дата и время станут известны позднее.

Ранее грузинский боец резко высказался в адрес Махачева.

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