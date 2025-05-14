Названы имена спортсменов, которые номинированы на попадание в список Forbes

Фигурист Дикиджи и хоккеист Демидов могут попасть в рейтинг Forbes «30 до 30»

Фигурист Владислав Дикиджи и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов номинированы на попадание в рейтинг Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Об этом сообщается на сайте журнала.

Помимо Дикиджи и Демидова, в списке из 100 претендентов на попадание в рейтинг в категории «Спорт и киберспорт» оказались лыжник Савелий Коростелев, пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев, велогонщица Алина Лысенко, баскетболистка Анастасия Косу, гольфистка Наталия Гусева, трехкратный чемпион мира по гребле Захар Петров, чемпион мира в рапиде шахматист Володар Мурзин, а также выступающий в составе коллектива Parivision игрок в Dota 2 Алан «Satanic» Галлямов.

Номинантами на попадание в рейтинг становятся спортсмены моложе 30 лет, которые обрели известность на всероссийском или мировом уровнях.

В 2024 году в финальном списке из 30 человек оказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисистка Мирра Андреева и игрок коллектива Team Spirit по CS:GO Данил «donk» Крышковец.

Ранее сообщалось, что бразильский игрок «Зенита» покинул Россию.