«Своего не упустят»: шансы ЦСКА в матче с «Зенитом» назвали невысокими

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов признался, что не верит в победу столичного ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Перспективы невысокие. Я сомневаюсь в том, что москвичи смогут забить два мяча «Зениту». Не так много эта команда забивает в последних матчах. Уверен, что питерцы своего не упустят. Мне кажется, в этом матче будет или ничейный результат, или если армейцы пойдут ва-банк, то получат в свои ворота один мяч или даже два», — заявил он.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Москве 15 мая.

8 мая стало известно, что армейский клуб продал все билеты на поединок.

Первая встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее Игорь Акинфеев записал обращение перед матчем ЦСКА и «Зенита».