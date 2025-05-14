Игрок АПЛ был введен в кому после травмы, полученной в матче

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи был введен в искусственную кому после травмы, полученной в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером». Клуб сделал соответствующее заявление, опубликовав его на официальном сайте.

«Ноттингем Форест» подтверждает, что Тайво Авонийи на данный момент проходит восстановление после экстренной операции на серьезной травме живота, полученной в воскресном матче с «Лестер Сити».

«Серьезность травмы служит напоминанием о физических рисках, с которыми сталкиваются игроки, и о том, что здоровье и благополучие каждого футболиста всегда должны быть в приоритете», — указано в сообщении.

По ходу матча футболист ударился животом о штангу. После этого он сумел отыграть еще несколько минут, после чего тренерский штаб провел вынужденную замену. На следующий день после поединка в клубе ему диагностировали травму живота, которая может привести к серьезным последствиям. При этом точный характер травмы не раскрывается, однако известно, что футболиста госпитализировали и провели экстренную операцию на брюшной полости.

Матч завершился со счетом 2:2. «Ноттингем» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 балла.

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