Экс-защитник сборной России считает, что «Ростов» доставит «Спартаку» проблемы в Кубке

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-защитник московских «Динамо», «Спартака» и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Розыгрыш Кубка России интересен, особенно «Спартаку»: в чемпионате уже сложно будет исправить положение и попасть в тройку. Исправить можно, но это уже не от красно-белых будет зависеть. А Кубок — это трофей. Но и «Ростов» тоже на него будет нацелен. Он дошел до такой стадии и выглядит неплохо. Матч будет интересным, все мотивированы, «Ростов» сам по себе играет сейчас без явных провальных матчей и выглядит очень достойно. «Ростов» может навязать серьезную борьбу», — считает Ковтун.

«Спартак» примет «Ростов» в финале Пути регионов 15 мая. Команды уже встречались в Кубке России в этом сезоне. В четвертьфинале Пути РПЛ ростовчане выиграли обе встречи в двухматчевом противостоянии — 1:0, 2:1. В то же время в рамках Российской премьер-лиги красно-белые не просто были сильнее дважды, но и в обоих случаях разгромили соперника — 3:0, 3:0.

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