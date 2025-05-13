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Бывший нападающий «Спартака» рассказал, почему не забивает Угальде

Экс-футболист Масалитин: Угальде не забивает, потому что нет передач
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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему весной перестал забивать Манфред Угальде, до сих пор являющийся лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

«Если поднять всю статистику — почему он забивал, как он забивал, — очень много вопросов будут вызывать полузащитники. К тому же Барко вопросы: за весеннюю часть всего одна передача, и та с углового. А если отнять пенальти, которые бил, у него статистика будет ужасающая. Почему с ним так произошло? Надо разбираться. Не доставляется столько передач, сколько было в осенней части. В весенней они пропали. Отсюда страдает результативность. Все-таки нападающий — зависимый игрок. Если не будет передач, где-то можно найти момент, развернуть, исполнить... Но мы же видели, как забивал Угальде! Сколько он в касание замыкал. Он был хозяином штрафной и вратарской: шла передача, он где-то ногу или голову подставил, на добивании сыграл... А сейчас таких передач нет, с чем это связано? Почему продуктивность полузащитников снизилась?»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 16 мячами после 28 проведенных матчей. При этом 15 он забил до зимнего перерыва, а в весенней части сезона отличился только в самом первом матче против «Оренбурга» (2:0) и с тех пор не забивает уже девять туров.

Ранее экс-футболист рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА.

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