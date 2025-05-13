Сын чемпиона мира по боксу попал в серьезное ДТП

Сын чемпиона мира по боксу Бахтина попал в ДТП, на него завели уголовное дело

Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина Захар Бахтин попал в ДТП со своей подругой Софьей в подмосковной Балашихе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, 19-летний Бахтин не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в ТЦ. Его спутницу в тяжелом состоянии доставили в больницу, она находится в реанимации.

Как сообщил Бахтин-старший, его сын также попал в реанимацию. При этом на Бахтина-младшего завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Александр Бахтин — российский боксер-профессионал, выступающий в втором легчайшем и легчайшем весе. В 2000 году он переехал в Японию, а в 2003 добился звания чемпиона страны, а затем несколько лет успешно защищал этот титул, став девятикратным чемпионом.

1 марта 2009 года Бахтин вернулся в Россию. 31 марта 2013 года он защитил титул чемпиона мира IBO, выиграв у колумбийца Йогли Эрреры. В апреле 2013 боксер года принял решение о завершении профессиональной карьеры в связи с проблемами со здоровьем.

Ранее экс-жене Матвея Сафонова отказали в заведении уголовного дела на голкипера.