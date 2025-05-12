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Россия близка к назначению товарищеского матча с трехкратным чемпионом Азии

Сборные России и Ирана близки к назначению товарищеского матча
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Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-служба Федерации футбола Ирана рассказала о том, что товарищеским матч против сборной России может состояться в октябре 2025 года, передает Sport24.

«Мы на финальной стадии подписания договора о товарищеском матче Ирана и России. Практически согласовали место и дату матча. Документы скоро будут подписаны», — заявили в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что сборная Камеруна хочет сыграть товарищеский матч с Россией в Африке.

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