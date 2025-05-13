Три клуба РПЛ столкнулись с проблемами в лицензировании

Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) столкнулись с проблемами в лицензировании на новый сезон. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

По информации источника, в первую очередь, речь идет о подмосковных «Химках». О проблемах с финансированием в клубе известно давно, весной футболисты команды устроили бойкот и обещали не выйти на матч РПЛ с петербургским «Зенитом» из-за задержек по зарплате. Решение команда переменила только после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым.

Теперь к подмосковному клубу добавились самарские «Крылья Советов» и «Ростов». В случае с «Ростовом» задержка связана с неопределенностью вокруг руководства клуба. Иван Саввиди, претендующий на пост главы, требует проведения финансовой проверки перед принятием окончательного решения.

Первый этап выдачи лицензий, дающих право выступать в РПЛ и стыковых матчах, запланирован на 14–16 мая.

«Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 26 баллов. Самарский клуб расположился на 10-й позиции с 30-ю баллами. «Ростов» занимает 8-ю строчку, команда за 27 туров набрала 38 очков.

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