Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три клуба РПЛ столкнулись с проблемами в лицензировании

Metaratings: у трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) столкнулись с проблемами в лицензировании на новый сезон. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

По информации источника, в первую очередь, речь идет о подмосковных «Химках». О проблемах с финансированием в клубе известно давно, весной футболисты команды устроили бойкот и обещали не выйти на матч РПЛ с петербургским «Зенитом» из-за задержек по зарплате. Решение команда переменила только после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым.

Теперь к подмосковному клубу добавились самарские «Крылья Советов» и «Ростов». В случае с «Ростовом» задержка связана с неопределенностью вокруг руководства клуба. Иван Саввиди, претендующий на пост главы, требует проведения финансовой проверки перед принятием окончательного решения.

Первый этап выдачи лицензий, дающих право выступать в РПЛ и стыковых матчах, запланирован на 14–16 мая.

«Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 26 баллов. Самарский клуб расположился на 10-й позиции с 30-ю баллами. «Ростов» занимает 8-ю строчку, команда за 27 туров набрала 38 очков.

Ранее экс-футболист рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами