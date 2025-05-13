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Названы российские фигуристы, которым одобрили нейтральный статус для ОИ

ISU одобрил заявки фигуристов Петросян и Гуменника на участие в квалификации ОИ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус российским фигуристам-одиночникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику для участия в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом пишет РИА Новости в Telegram-канале.

Петросян — двукратная чемпионка России (2024, 2025), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая призерка чемпионата России (2022).

Гуменник — серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Также, по информации источника, нейтральные статусы одобрены чемпиону России Владиславу Дикиджи и призерке национального первенства Алине Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В фигурном катании у России будет по одной квоте в каждом виде. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.

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