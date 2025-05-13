Экс-футболист «Челси»: Россия могла бы достойно выглядеть после возвращения

Экс-футболист московского ЦСКА и лондонского «Челси» Юрий Жирков заявил, что сборная России могла бы достойно выглядеть после возвращения, передает «Матч ТВ».

«Понятно, что практики на мировом уровне недостаточно. Но если нас вернут, то будет практика. Смотря с чем сравнивать. Сборная при Карпине, которая играла с Хорватией, билась с ней на равных, могли победить и выйти», — сказал Жирков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что африканская сборная готова сыграть с Россией только с разрешения ФИФА.