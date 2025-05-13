Африканская сборная готова сыграть с Россией только с разрешения ФИФА

В сборной Гвинеи заявили, что сыграют с Россией только с разрешения ФИФА

Пресс-секретарь Гвинейской федерации футбола Тану Диалло заявил, что сборная Гвинеи проведет товарищеский матч с Россией, если будет разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА), передает Sport24.

«Если ФИФА снимет санкции с российского футбола, над чем они сейчас и работают, тогда мы это организуем. Только с их разрешения можно организовать товарищеский матч со сборной России», — сказал Диалло.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-тренер «Спартака» рассказал, видит ли он деградацию российского футбола.