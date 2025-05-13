Овечкин установил новый рекорд по голам в Кубке Стэнли

Овечкин побил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет.

13 мая Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Каролины». Эта шайба стала для Овечкина пятой в плей-офф НХЛ в возрасте 39 лет. В сезоне-2009/2010 шведский экс-защитник Никлас Лидстрём забил четыре гола.

Однако, несмотря на успехи Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 2:5. Матч прошел в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков. Теперь счет в серии до четырех побед составляет 3:1 в пользу «Каролины», а пятый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 16 мая по московскому времени.

11 мая «Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче. Встреча завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.

Ранее тренер «Каролины» рассказал, можно ли полностью остановить Овечкина.