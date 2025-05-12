США всухую уступили Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

США проиграли Швейцарии со счетом 0:3 на чемпионате мира по хоккею

Сборная США неожиданно уступила команде Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарцев. Голы на счету Дамьена Риа на 13-й минуте, Йонаса Зигенталера на 16-й минуте и Дина Кукана на 52-й минуте.

Команды выступают в группе В. После этой победы сборная Швейцарии вышла на первое место, набрав семь очка после трех встреч. Американцы впервые не выиграли, они идут вторыми с шестьюбаллами.

Следующий матч американская команда сыграет против Норвегии 14 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:20 по московскому времени. Швейцария на день позже сразится с Германией, начало матча — 17:20 мск.

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