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Назван фаворит кубкового матча между «Зенитом» и ЦСКА

Экс-игрок Сычев: для ЦСКА очень важен результат матча с «Зенитом»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» сделал хороший задел, победив ЦСКА в первом матче финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом в комментарии порталу ODDS.ru заявил бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Он заметил, что при этом для сине-бело-голубых в приоритете находится борьба за седьмой подряд чемпионский титул в РПЛ, потому он ожидает появления на поле многих игроков ротации. Сычев считает, что получат шанс и запасные армейцев, при том что для красно-синих результат в Кубке важнее.

«Думаю, здесь результат очень важен больше для армейцев» потому что борьба за первое место занимает очень много ресурсов и сил петербуржцев. Здесь будет именно борьба футболистов, которые находятся в ротации, которые хотят доказать свою состоятельность главным тренерам. И здесь я даю предпочтение игрокам «Зенита», — сказал Сычев.

Первый матч на своем поле «Зенит» выиграл со счетом 2:0. Ответная игра состоится в среду, 14 мая, в Москве и начнется в 19:30 по столичному времени.

Ранее российский тренер объяснил, почему «Зенит» станет победителем РПЛ.

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