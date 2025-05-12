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Российская теннисистка вышла в 1/4 финала в Италии

Шнайдер обыграла Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Риме
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Claudia Greco/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/4 финала грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, в четвертом раунде обыграв Элизе Мертенс из Бельгии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинтов из шести. В активе Мертенс две подача навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-поинта из пяти.

Следующей соперницей Шнайдер станет победитель противостояния Ясмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Шнайдер разгромила соперницу 6:0, 6:0 на турнире в Риме.

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