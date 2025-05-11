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«Будет историческое событие»: со сборной России хотят сыграть в Африке

Сборная Камеруна хочет сыграть товарищеский матч с Россией в Африке
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг заявил, что товарищеский поединок с национальной командой России необходимо согласовать с правительством страны. Его слова приводит Sport24.

«Наша Федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечет очень много болельщиков и финансы для обеих сборных. Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют теплые и дружественные отношения», — заявил он.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин назвал самый раздражающий вопрос.

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