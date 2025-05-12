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Назван годовой бюджет клуба, вылетевшего из РПЛ

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: годовой бюджет клуба — миллиард рублей
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что готовой бюджет команды составляет миллиард рублей, передает «РБ Спорт».

«При этом нет долгов по зарплатам. Почему? Потому что мы не покупаем игроков за большие деньги», — отметил Асхабадзе.

11 мая «Факел» уступил московскому «Локомотиву» Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. Он отличился на 22-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Факел» за два тура до финиша чемпионата замыкает таблицу, имея в активе 16 баллов. Клуб из Воронежа по итогам текущего сезона не займет место выше 15-го. В следующем сезоне «Факел» будет выступать в Первой лиге.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» пошутил над вылетевшим из РПЛ «Факелом».

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