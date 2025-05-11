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Губерниев о «Спартаке»: слабаки

Журналист Губерниев назвал «Спартак» слабаками
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Илья Питалев/РИА Новости

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на отказ футболистов «Спартака» пообщаться с журналистами после проигранного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», назвав спартаковцев слабаками.

«Слабаки. Удар надо держать. Позор такими быть, а еще спартаковцы… А тренер вообще уплыл», — написал Губерниев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

Ранее стало известно, почему Станкович не пришел на пресс-конференцию после игры с «Динамо».

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