В испанском клубе рассказали, сможет ли Мостовой стать тренером команды

Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес заявил, что у Александра Мостового не получится стать тренером клуба, передает Sport24.

«Возможности стать тренером в нашем клубе у Александра нет, но мы приглашаем его ознакомиться с методами работы «Алавеса». Он может приехать в Испанию, когда сам захочет», — сказал Фернандес.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

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