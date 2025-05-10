Губерниев пристыдил Загитову: ходим в школу и читаем книги

Журналист Дмитрий Губерниев пристыдил в своем Telegram-канале фигуристку Алину Загитову, которая выложила в соцсети видео с кошкой, подписав: «Помошница».

«Друзья, всем русский язык. Ходим в школу и читаем книги», — написал Губерниев.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова показала фото с матерью.