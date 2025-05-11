«Сыграли отлично»: «Вашингтон» Овечкина похвалили после поражения

Российский нападающий »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников похвалил «Вашингтон Кэпиталз» после победы над командой в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив отличную игру соперников. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Думаю, было очень важно забросить, особенно когда счет 0:0, напряженная игра. «Вашингтон» сыграл отлично. Мы отдаем им должное. Наш первый период был немного вялым, но во втором мы прибавили и продолжили в том же духе», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Свечников. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и его партнер по команде Александр Алексеев.

«Каролина» повела в серии до четырех побед с результатом 2-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед.

Следующий матч серии состоится также на стадионе «Каролины» 13 мая, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина поражения «Вашингтона».