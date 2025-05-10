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«Ювентус» упустил победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» со счетом 1:1 в 36-м туре Серии А
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Alberto Lingria/Reuters

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио».

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 1:1.

На 51-й минуте в составе «Ювентуса» отличился Рандаль Коло-Муани. На 60-й минуте красную карточку получил защитник туринцев Пьер Калюлю, а на 90+6-й минуте ничью «Лацио» принес гол Матиаса Весино.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» и «Лацио» занимают 4–5-е места. У обоих коллективов по 64 очка, однако туринский коллектив идет выше по дополнительным показателям.

В следующем туре «Лацио» сыграет в гостях с «Интером». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 16:00 по московскому времени.

«Ювентус» дома сразится с «Удинезе». Матч пройдет также 18 мая. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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